FATSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. FATSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/38 Esas

DAVALILAR CENAN ÖZTEPE - 61981204696

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen Ordu ili, Fatsa İlçesi, Çömlekli Mah. 107ada, 5 Parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan evin mülkiyetin (muhdesatın aidiyetinin) müvekkil Halil İbrahim GÜLERYÜZ adına tespitine ve Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini karar verilmesini talep ettiği, 19/11/2025 tarihli inşaat bilirkişi raporu ile " Ordu İli, Fatsa İlçesi, Çömlekli Mahallesi, hotoğlu mevkinde kain tapunun 107 ada 5 parsel numarasında kayıtlı ana taşınmazın üzerinde bulunan yapının zemin kat ve 1. Katının değeri dava tarihi 17.02.2025 itibarıyla K.D.V. dahil yapı değeri 3.072.336,48 ₺ olduğunu, Duruşma Günü: 22/12/2026 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22/07/2026

Basın No: ILN02554192

#ilan.gov.tr