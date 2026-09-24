ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ÇAYIRLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/77 Esas

Davacısı Yüksel ÇELİK Tarafından davalılar ÇAYIRLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇATAKSU KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZELKİŞİLİĞİ aleyhine 18/11/2025 tarihli dava dilekçesiyle Çayırlı ilçesi Çataksu köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı bırakılan Köyönü mevkiinde bulunan 138 ada 5 parsel, 135 ada 37 parsel sayılı taşınmazlara komşu olan, mevkii sınırları belli tapusuz tarla ve çayır vasfındaki yaklaşık 2391,34 m2 yüz ölçümlü, Kadastro Fen Bilirkişisi Cevdet Özçelik ile Jeodezi ve Fotoğrametri bilirkişileri tarafından tanzim edilen 01/07/2026 havale tarihli raporda kroki ile sınırları belirtilen tescil harici taşınmazlar ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içerisinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK'nın 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.18.09.2025

Basın No: ILN02554409

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