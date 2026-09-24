BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/178 Esas

DAVALI : CESİM SİNECEN Yavuz Selim Mah. 1080 Sk. No:8 Daire:5 Bağcılar/İstanbul

Davacı Sibel Can SİNECEN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından 1 fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02554898

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