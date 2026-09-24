T.C. AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/104 Esas

DAVACI : MEHMET AKTÜRK - ********500

DAVALI : HAKAN HASAN ÜNAL T.C ********664

Mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku ile İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 14/02/2023 tarih ve 2017/321 Esas, 2023/63 Karar sayılı kararının Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nin istinaf incelemesi sonucunda 05/03/2026 tarih ve 2024/1167 Esas, 2026/484 Karar sayılı kararı ile kaldırılarak dosyanın yeniden yargılama yapılmasına karar verilmekle dosya mahkememiz esas defterinin yukarıda belirtilen sırasına kaydedilmiş olmakla, tarafınıza belirli adreslerden tebliğat yapılamadığından 06/04/2026 tarihli tensip zaptı ve BAM ilamı yerine geçerli olmak üzere "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca HMKnın 147 maddesi kapsamında tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur."şerhli ihtar doğrultusunda belirlenen 19/01/2027 tarih saat: 11:03'de duruşma gününde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, davalı HAKAN HASAN ÜNAL'a İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02554187

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