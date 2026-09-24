ANTALYA 8.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO: 2015/951ESAS

KARAR NO: 2016/1002 KARAR

Sanık SEZENER FETTAHOĞLU hakkında üzerine atılı 1072 sayılı Kanuna Aykırılık, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundanAntalya (Kapatılan) 28 Asliye Ceza Mahkemesinin 21/03/2016 tarih ve 2015/948esas, 2016/418 karar sayılı ilamı ile;

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan eylemine uyan TCK 228/1 maddesine göre sanığın hapisten çevrilme 500 TL adli para cezası ve gün adli para cezasından çevrilme 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

1072 sayılı yasaya muhalefet suçundan eylemine uyan 1072 sayılı yasanın 2/1 maddesine görehapis cezasından çevrilme 6000 TL adli para cezası ve gün adli paradan çevrilme 1660 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Hasan Cemil ve Sönmez oğlu 07/01/1988 Vakfıkebir doğumlu SEZENER FETTAHOĞLUtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren7 gün içerisinde Yargıtay nezdinde TEMYİZyoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,

3-Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağı SEZENER FETTAHOĞLU'natebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02554468

#ilan.gov.tr