TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/137

KARAR NO : 2026/238

Davacı TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar CÜNEYT MERTAYAK ve Arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalılardan CÜNEYT MERTAYAK'ın (T.C. Kimlik No: 103*****340 - B******N ve A***N oğlu, **/**/1983 Doğumlu) tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, gerekçeli kararın ve davacı Tokat Belediye Başkanlığı vekili Av. Ali GÜDEK tarafından sunulan istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mahkememizin 29/06/2026 tarih 2026/137 Esas 2026/238 Karar sayılı ilâmıyla;1-Davanın KABULÜ ile;

Tokat İli Merkez İlçesi Örtmeliönü Mahallesi, 35 ada 60 parsel sayılı taşınmazın harita bilirkişisi Bekir ARSLAN'ın 13.05.2024 tarihli raporunda D harfi ile gösterilen 60,15 m² kısmından davalıların hissesine düşen 54,14 m² kısmının tapu kaydının İPTALİ ile davacı idare adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE, 6,01 m²'lik kısmının ise tapu kaydının İPTALİ ile tapu kaydındaki hisseleri oranında davalılar adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

Taşınmazın davalılar hissesine düşen kamulaştırma bedeli ile arta kalan kısımda meydana gelen değer eksilmesi sebebiyle toplam tazminatın 1.007.902,05 TL olduğunun TESPİTİNE, tespit edilen kamulaştırma bedeline, dava tarihi olan 30/01/2024 tarihinden ilk karar tarihi olan 19/03/2025 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek oranda faiz işletilmesine,

Kamulaştırma bedeli olan 1.007.902,05 TL'nin davalılar/dahili davalılara;

-Sıddıka BEYAZGÜL hissesi bakımından; 137.357,94 TL kamulaştırma bedeli ve 30.625,74 TL arta kalan kısımda meydana gelen değer eksilmesi sebebiyle tazminatın davalıya/mirasçılarına ödenmesine,

-Semra BİRSOY hissesi bakımından; 595.217,73 TL kamulaştırma bedeli ve 132.711,52 TL arta kalan kısımda meydana gelen değer eksilmesi sebebiyle tazminatın davalıya/mirasçılarına ödenmesine,

-Kadriye ÖNCÜL hissesi bakımından; 91.571,96 TL kamulaştırma bedeli ve 20.417,57 TL arta kalan kısımda meydana gelen değer eksilmesi sebebiyle tazminatın davalıya/mirasçılarına ödenmesine,

Bakiye kamulaştırma bedeli olarak yatırılan 10.208,56 TL'nin karar kesinleştiğinde davacı kuruma iadesi için Türkiye Vakıflar Bankası Tokat Şubesine müzekkere yazılmasına,

Kamulaştırma bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde ödenmesi için Türkiye Vakıflar Bankası Tokat Şubesine müzekkere yazılmasına, varsa davalıların paylarına konulmuş takyidatların (ipotek, haciz, vs.) kamulaştırma bedeline yansıtılmasına, müzekkereye dosya kapsamındaki bilirkişi raporlarının eklenmesine,

Harita Mühendisi Bilirkişi Bekir ARSLAN tarafından hazırlanan 13/05/2025 havale tarihli rapor ve ekindeki krokinin kararın eki sayılmasına,

Karardan bir suretin Tokat Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ve davacı vekili tarafından gerekçeli kararın bedel, harç ve faiz yönüyle kaldırılması talebine ilişkin istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesinin iş bu hüküm tebligat yapılamayan davalılardan CÜNEYT MERTAYAK'a tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02553270

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