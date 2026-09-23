MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/6 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş İli Merkez İlçesi Elçiler (Resulan) Köyü
ADA NO:163
PARSEL NO: 25
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2107,02m²
MALİKİN ADI VE SOYADI:
-ÇETİN ÖZDEMİR (40198901024)
-MEHMET AKALIN (65122069786)
-MEHMET EMİN ERKOL (5778696256)
-MEHMET ŞİRİN ÖZDEMİR (42691817772)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Vakıfbank şubesine yatırılacağı,
C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
D- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/08/2026
Basın No: ILN02553570
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