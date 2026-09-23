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İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/435


KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Payamlı Mahallesi 1126 ada 16 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: GÜLÇİN TURGUT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/435 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026

Basın No: ILN02552968
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