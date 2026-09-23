İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/412 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili Güzelbahçe İlçesi
MEVKİİ : Küçükkaya Mahallesi
ADA NO : 1939
PARSEL NO : 120
MALİKİN ADI VE SOYADI : Spil Çamlıtepe Konut Yapı Kooperatifi
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/412 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026
Basın No: ILN02553075
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