İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/414 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir Güzelbahçe

MEVKİİ : Küçükkaya Mahallesi

PAFTA NO : 1939

ADA NO : 1939

PARSEL NO : 110

MALİKİN ADI VE SOYADI : SPİL ÇAMLITEPE KONUTYAPI KOOP.S.S.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/414 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026

Basın No: ILN02553084

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