İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/414 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir Güzelbahçe
MEVKİİ : Küçükkaya Mahallesi
PAFTA NO : 1939
ADA NO : 1939
PARSEL NO : 110
MALİKİN ADI VE SOYADI : SPİL ÇAMLITEPE KONUTYAPI KOOP.S.S.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/414 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026
Basın No: ILN02553084
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