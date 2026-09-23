İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ
İ L A N
Mahkememizin 2025/500 esas sayılı dosyasında, müştekiye yönelik kasten yaralama suçundan ASÇ İsmail Arude hakkında verilen 4.660-TL adli para cezası, ASÇ Muhammed Demir hakkında verilen 7 ay 23 gün hapis cezasının hükmünün açıklanmasının geri bırakılması kararları, Mohamad ve Hamıda oğlu, 31/01/1997 ALEPPO doğumlu Müşteki AHMAD QASEM'e tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.
1-Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstünde bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, müşteki açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 21.09.2026
Basın No: ILN02553692
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