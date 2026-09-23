İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/61 Esas



"Dava konusu taşınmazın (Hatay ili Arsuz İlçesi- Arpagedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 36.3760 : 35.8872 koordinat düzleminde bulunan, kuzeyinde (bitişik) 764/2 ve 139/3 parsel numaralı taşınmaz, doğusunda(bitişik) 139/4 parsel numaralı taşınmaz, güneyinde(bitişik) yol geçmekte (okul 4. sk.) olup, tescil harici alanyaklaşık 624,26 m² civarı yüzölçümünde olan tapulama harici bırakılan Hatay İli- Arsuz İlçesi- Arpagedik Mahallesi kadastro sınırında bulunan taşınmaz)" taşınmazlar üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun 713/4. maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2026/61 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN02553088

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