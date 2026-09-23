ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, ZEYTİNLİ Mahalle/Köy, 948 Ada, 4 Parsel
Adresi : Eski (Yalı) Zeytinli Mahallesi, 948 Ada 4 ParselErdek / BALIKESİR
Yüzölçümü : 3.076,31 m2
Kıymeti : 33.934.219,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı İmar kanunun 18. Madde uygulaması yapılmaktadır 30/03/2007 yev:927
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:59
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:59
Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:59
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02553078
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