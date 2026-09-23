ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/24 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, ZEYTİNLİ Mahalle/Köy, 948 Ada, 4 Parsel

Adresi : Eski (Yalı) Zeytinli Mahallesi, 948 Ada 4 ParselErdek / BALIKESİR

Yüzölçümü : 3.076,31 m2

Kıymeti : 33.934.219,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı İmar kanunun 18. Madde uygulaması yapılmaktadır 30/03/2007 yev:927



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02553078

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