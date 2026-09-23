EĞİRDİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. EĞİRDİR İCRA DAİRESİ

2025/30 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Eğirdir İlçe, EYÜPLER Mahalle/Köy, Tesbili Mevkii, 157 Ada, 16 Parsel, taşınmazın 4617/11834 hissesi satılacaktır. Dosyada mevcut bilirkişi raporunda "Isparta ili Eğirdir İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı, Eğirdir ilçesi EyüplerKöyü Tesbili mevkii, 157 ada 16 no'lu parsel 29.585,94 m2tapuda elma bahçesı vasfında olup 4617/11834 Hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz düz düze yakın eğimli killi tınlı toprak bünyesinde sulanabilir özellikte mekanizasyona uygun tarım ve kültür arazisidir. Taşınmazın doğusu yol batısı ormanlıkdiğer yönleri meyve bahçeleriyle çevrilidir. Taşınmaz köy yerleşik alanı dışındadır. Zeminde bakımlı verim çağında yaklaşık 4*2,5 metre sıra arası ve sıra üzeri tertiple dikili 8-10 yaşlarında elma ağaçları bulunmaktadır. Köy yerleşkesine yaklaşık 3,2 km mesafededir. Taşınmazın Yol bağlantı durumu,eğimi, yapısal özellikleri,köy yerleşim sahasına mesafesi bir kısmının bakımlıverim çağında elma bahçesiolması arazinin parsel büyüklüğü, gibi durumlar göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede arazinin üstün ve eksik yönleri dikkate alınarak kıymet takdir tarihi itibariyle taşınmaz+ağaç değeri metrekare fiyatı 500,00TL/m2dir."denilmektedir.

Adresi : Eyüpler Köyü Tesbili Mevkii 157 Ada 16 Parsel Eğirdir / ISPARTA

Yüzölçümü : 29.585,94 m2

İmar Durumu : Taşınmaz köy yerleşik alanı dışındadır.

Kıymeti : 5.771.433,36 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Diğer : Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 18/07/2018 tarihli beyanı "(BU PARSEL BÜYÜK OVA KORUMA ALANINDADIR) Tarih:BİLA Sayı:14102603-230.04.02-E2130169

Diğer : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2023 tarihli beyanı"(Parsel Isparta Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz) Tarih: 18/05/2023 Sayı:8817938

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:55

11/09/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02553059

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