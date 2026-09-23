ÇUBUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇUBUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur
|SIRA NO
|ESAS NO
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE
|ADA NO
|PARSEL NO
|VASFI
|DAVALILARIN ADI SOYADI
|TAPU KAYIT MALİKLERİNİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|1
|2026/117
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ KARADANA
|133
|2
|YOL
|ŞÜKRÜ GÖKIRMAK
|ŞÜKRÜ GÖKIRMAK
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|2
|2026/118
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ KARADANA
|133
139
|108-106
7-2
|YOL
|ALİ ERDOĞAN, ZİHNİ ERDOĞAN VD.
|ALİ ERDOĞAN, ZİHNİ ERDOĞAN VD.
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|3
|2026/119
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ MUTLU
|181
|26
|YOL
|NECDET MANDIR
|NECDET MANDIR
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|4
|2026/120
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT
|190617
|6
|YOL
|ADEM ILICA, OSMAN ILICA, AYŞE KONKAN VD
|ADEM ILICA, OSMAN ILICA, AYŞE KONKAN VD
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|5
|2026/120
|ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ MUHSİN YAZICIOĞLU
|29
|152
|YOL
|ADEM ILICA, OSMAN ILICA, AYŞE KONKAN VD
|ADEM ILICA, OSMAN ILICA, AYŞE KONKAN VD
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No: ILN02553690
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