T.C. ÇUBUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,



a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur

SIRA NO ESAS NO KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE ADA NO PARSEL NO VASFI DAVALILARIN ADI SOYADI TAPU KAYIT MALİKLERİNİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI 1 2026/117 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ KARADANA 133 2 YOL ŞÜKRÜ GÖKIRMAK ŞÜKRÜ GÖKIRMAK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 2026/118 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ KARADANA 133

139 108-106

7-2 YOL ALİ ERDOĞAN, ZİHNİ ERDOĞAN VD. ALİ ERDOĞAN, ZİHNİ ERDOĞAN VD. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 2026/119 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ MUTLU 181 26 YOL NECDET MANDIR NECDET MANDIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 2026/120 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT 190617 6 YOL ADEM ILICA, OSMAN ILICA, AYŞE KONKAN VD ADEM ILICA, OSMAN ILICA, AYŞE KONKAN VD KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 2026/120 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ MUHSİN YAZICIOĞLU 29 152 YOL ADEM ILICA, OSMAN ILICA, AYŞE KONKAN VD ADEM ILICA, OSMAN ILICA, AYŞE KONKAN VD KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No: ILN02553690

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