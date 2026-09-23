BOR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BOR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/216 Esas

17.09.2026

1. İLAN

Davacı BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı NİĞDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Niğde ili, Bor ilçesi, Bentkavak mahallesi eski 92 ada 119 parsel, yeni Acıgöl mahallesi 1775 ada 90 parsel sayılı taşınmazın ve Niğde ili, Bor ilçesi, Bentkavak mahallesi eski 92 ada 65 parsel, yeni Acıgöl mahallesi 1775 ada 93 parsel sayılı taşınmazın hissadarı olan "Meryem oğlu Hüseyin'in sağ olup olmadıkları, yaşayıp yaşamadıkları ve mirasçıları tespit edilemediği mal varlığının 10 yıldır kayyım tarafından yönetildiği anlaşıldığından TMK. 32. ve 33. maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçen ve mirasçıları hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2025/216 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi halde bu süre içerisinde hiç bir hak sahibi ortaya çıkmazsa Gaip'lerin mirasının Devlete geçirilmesine karar verileceği İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02552528

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