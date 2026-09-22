ŞİRAN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ŞİRAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

Sayı: 2019/2 Ort. Gid. Satış



Memurluğumuzda devam eden satış işlemleri nedeniyle Hissedar Hakan DOĞAN' a tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığından satış ilanının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Gümüşhane ili, Şiran ilçesi, Karaca mah., 246 ada 84 parselin 1. Açık artırma tarihi: Başlangıç Tarih ve Saati:13/10/2026 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati :20/10/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:36 ' dır.



Satış ilanı, Hissedar Hakan DOĞAN' a ve tebliğ yapılamayan hissedarlara ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02552554

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