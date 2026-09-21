ZİLE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ZİLE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Zile Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazın, Zile Belediye Başkanlığınca belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, hayvancılık faaliyetlerinin düzenli ve sağlıklı şekilde yürütülmesi, hayvan -alım satım işlemlerinin belirli bir merkezde gerçekleştirilmesi , hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla yeni bir hayvan pazarı alanı oluşturulmasına karar verilerek Belediye Encümenin 11/05/2026 tarih ve 1085 sayılı kararı ile dava konusu taşınmazın kamu yararı amacıyla kamulaştırılmasına karar verildiği ancak kamulaştırılmasına karar verilen dava konusu taşınmaz maliki ile anlaşma sağlanamadığından bahisle dava konusu taşınmazın Zile 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince tapu siciline şerh verilmesi ve kamulaştırma şerhinin dava konusu taşınmazın tapu kaydına işlenmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Bu itibarla; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahibinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmediği takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın Zile Belediye Başkanlığı lehine mülkiyet hakkı tesisi ile tapuya kayıt ve tesciline karar verilebileceği; Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur.14/09/2026

ZİLE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI İLİ İLÇESİ MAH. / KÖY MEVKİİ ADA NO PARSEL NO MALİKLERİ KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN

YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) ve VASFI ADI SOYADI 2026/83 TOKAT ZİLE ŞEYHALİ MAHALLESİ KIBLAÇALI MEVKİİ 336 7 CUMA ŞAHİN 05/05/1963 Zile doğumlu Cuma ve Ruşen oğlu 12.439,63 M2 TARLA mülkiyet hakkı

Basın No: ILN02551332

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