İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi 5 Levent Mahallesi 32 Derslikli Ortaokulu (1044 Ada 128 Parsel) Plankote, Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik Uygulama Projeleri (Mahal Listeleri ve Teknik Şartnameleri Dahil) ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/1770992
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091 FATİH/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02124555000
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|15.10.2026 - 11:00
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
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İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1 No.lu Toplantı Salonu Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/İSTANBUL
3- İhale konusu hizmet alımının
|3.1 Adı
|:
|
İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi 5 Levent Mahallesi 32 Derslikli Ortaokulu (1044 Ada 128 Parsel) Plankote, Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik Uygulama Projeleri (Mahal Listeleri ve Teknik Şartnameleri Dahil) ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşi
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
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1 Adet Plankote, Proje (Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik) ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşiAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
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Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
|4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
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a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1. Yapım işlerine ait "Mimari Avan ve Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Proje" işleri, Vaziyet Planı, Plankote ve Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,72Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No: ILN02550981
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