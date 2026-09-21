ÇAL SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

ÇAL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Sayı :2026/15 Ort. Gid. Satış 16/09/2026

Konu : İLAN

Davacılar Birsen Aydın, Fatma kara, Hürriyet Kara, Kübra Kara,Mehmet Taylan Kara,Raziye Barlas, Yusuf ÖzgürKara Ziynet Kara tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) nedeniyle 2024/279 Esas, 2024/782 Karar 23/12/2024 tarihli ilamı ile; 1-Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Pazaraltı Mevkii, 105 Ada, 10 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Aliyeri Mevkii, 109 Ada, 77 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Pazaraltı Mevkii, 118 Ada, 61 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Uluyol Mevkii, 153 Ada, 99 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Yukarı Harmanyeri Mevkii, 157 Ada, 113 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Köyiçi Mevkii, 153 Ada, 147 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Osman Burnu Mevkii, 156 Ada, 17 Parsel, Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Yukarı Harmanyeri Mevkii, 157 Ada, 80 Parsel , Denizli ili, Çal ilçesi, Şapçılar Köyü, Kuyu Yanı Mevkii, 173 Ada, 62 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığınaçık artırma yoluyla satışın suretiyle giderilmesine karar verildiği, kararın 17/03/2026 tarihinde kesinleştiği, Satış Müdürlüğümüzce 2026/15 Ort.Gid.Satış numarasına kaydının yapılarak işlemlere başlandığı, kıymet taktiri yapılarak 12/05/2026 tarihli bilirkişi raporu hazırlandığı, bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Çal Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itiraz edilmediğinden iş bu taşınmazlar için satış günü verilmiş olup aşağıda 1. Ve 2. Satış günleri ve satış sartları gösterilmiştir. Yusuf ve Gümüş oğlu, 01/06/1960 doğumlu, 12910999954 T.C.Nolu, ALİ RIZA KARA'ya işbu ilan ile tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olur.

Satışına karar verilen mallar :

No 1.Satış

Tarihi 2.Satış

Tarihi Saat Mal Türü Yer Açıklama 1 16/11/2026 16/12/2026 13:34 - 13:34 Taşınmaz Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null DENİZLİ İl , ÇAL İlçe , ŞAPÇILAR Mahalle/Mevki , 105 Ada No , 10 Parsel No , 2.993,96 Yüz Ölçümü 2 16/11/2026 16/12/2026 14:34 - 14:34 Taşınmaz Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null DENİZLİ İl , ÇAL İlçe , ŞAPÇILAR Mahalle/Mevki , 109 Ada No , 77 Parsel No , 767,24 Yüz Ölçümü 3 17/11/2026 16/12/2026 10:14 - 10:14 Taşınmaz Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null DENİZLİ İl , ÇAL İlçe , ŞAPÇILAR Mahalle/Mevki , 118 Ada No , 61 Parsel No , 1.202,95 Yüz Ölçümü 4 17/11/2026 16/12/2026 11:14 - 11:14 Taşınmaz Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null DENİZLİ İl , ÇAL İlçe , ŞAPÇILAR Mahalle/Mevki , 153 Ada No , 99 Parsel No , 503,23 Yüz Ölçümü 5 17/11/2026 15/12/2026 12:14 - 12:14 Taşınmaz Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null DENİZLİ İl , ÇAL İlçe , ŞAPÇILAR Mahalle/Mevki , 157 Ada No , 80 Parsel No , 1.988,99 Yüz Ölçümü 6 17/11/2026 15/12/2026 13:34 - 13:34 Taşınmaz Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null DENİZLİ İl , ÇAL İlçe , ŞAPÇILAR Mahalle/Mevki , 157 Ada No , 113 Parsel No , 1.926,99 Yüz Ölçümü 7 17/11/2026 15/12/2026 14:34 - 14:34 Taşınmaz Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null DENİZLİ İl , ÇAL İlçe , ŞAPÇILAR Mahalle/Mevki , 156 Ada No , 17 Parsel No , 1.882,07 Yüz Ölçümü 8 18/11/2026 15/12/2026 10:07 - 10:07 Taşınmaz Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null DENİZLİ İl , ÇAL İlçe , ŞAPÇILAR Mahalle/Mevki , 173 Ada No , 62 Parsel No , 7.783,11 Yüz Ölçümü 9 18/11/2026 15/12/2026 11:07 - 11:07 Taşınmaz Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr null / null DENİZLİ İl , ÇAL İlçe , ŞAPÇILAR Mahalle/Mevki , 153 Ada No , 147 Parsel No , 233,64 Yüz Ölçümü

Basın No: ILN02552537

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