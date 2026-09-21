AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/270 Esas 06.04.2026
Konu : Gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİNE SANCAK gaipliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde ) bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.09.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 63070234836
ADI SOYADI : EMİNE SANCAK
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : SEMİHA
DOĞUM TARİHİ : 04/06/1965
DOĞUM YERİ : AYANCIK
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Adres : AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Sinan KILIÇ Zabıt Katibi
Basın No: ILN02551474
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