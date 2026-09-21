T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/270 Esas 06.04.2026

Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİNE SANCAK gaipliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde ) bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.09.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 63070234836

ADI SOYADI : EMİNE SANCAK

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : SEMİHA

DOĞUM TARİHİ : 04/06/1965

DOĞUM YERİ : AYANCIK

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Adres : AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Sinan KILIÇ Zabıt Katibi

Basın No: ILN02551474

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