T.C.

ANKARA 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/245 Esas

DAVALI : AYTUĞ AYDEMİR-Chorvatska 1400/11 Vinohrady 101 00 Prag 10 Çek Cumhuriyeti

Davacı tarafından aleyhinize açılan 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında; adresinize çıkan yurtiçi ve yurtdışı tebliğatların iade döndüğü, emniyetçe adres araştırmasının araştırmasından da netice alınmadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde; Müvekkili alacaklı davacı ile davalı borçlu arasında kredi kartı sözleşmesi imzalandığını, davalı borçlunun sözleşmenin gereklerini ihlal etmesi sebebiyle davacı bankaca söz konusu kredi kartı borcu ve faizlerinin ödenmesini içeren ihtar çekildiğini, ihtar sonucunda da borcunu ödememiş ve temerrüde düştüğünü, müvekkili davacı alacağının ödenmemesi nedeniyle Samsun İcra Müdürlüğü'nün 2021/83486 E. sayılı dosyasıyla 03.11.2021 tarihinde 50.973.67 TL miktarlı davalı borçlu aleyhine icra takibi başlattığını, davalı borçlu yetkiye, borca ve faize itiraz ettiğini, davalı borçlunun itirazı üzerine takibin durduğunu ve ve Ankara 7. Genel İcra Dairesi 2021/16090 E. esasına kaydedildiğini, davalı borçluya yeniden 7 örnek ödeme emri tebliğ edildiğini ve 06.12.2021 tarihinde dosya borcuna itirazda bulunduğunu, Ankara 7. Genel İcra Dairesi tarafından takibin durdurulmasına karar verildiğini, durdurma kararı taraflarına tebliğ edilmediğini belirterek; Ankara 7. Genel İcra Dairesi 2021/16090 E. sayılı dosyasına vaki itirazın iptaline, takibin 50.973,67 TL'den devamına, %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının 29/09/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz; aksi takdirde HMK'nın 147/2 inci maddesi hükmü uyarınca geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdide duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz hakkınızın düşeceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02552330

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