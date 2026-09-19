T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/412 Esas

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/412 Kütahya İli Merkez İlçesi Ağızören Köyü 129 Ada 20 Parsel, 2.072,96 m2 yüz ölçümlü, tarla - - Ayşe Aydoğdu

Davacıvekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,

2026/412 Esas için Duruşmanın 10/11/2026 günü saat 10:45'den itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 07.09.2026

Basın No: ILN02551321

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