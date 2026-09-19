Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/270 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/270 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Alifuat Cebesoy Mahallesi, 43353 Ada, 1 Parsel, 3. Kat, 7Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlıdır.

Adresi : Ali Fuat Cebesoy Mah. 9508 Sokak Sümbül Apt. No:22 Kat:3 Daire:7 Karabağlar/İzmir

Yüzölçümü : 457 m2

Arsa Payı : 457/3656

İmar Durumu :Yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında, 5.00m ön bahçe mesafeli blok nizam 4 kat (BL-4) TAKS=0.40 KAKS=1.60 yapılaşma koşullu konut alanı kullanım kararında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : yönetim planı 18/02/2010

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:59

16/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02551879

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