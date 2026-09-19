T.C. İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/831 Esas

DAVALI: RAHMİ ÇELİK -Mustafa oğlu, 1992 doğumlu, Azem Galica Nd. 57 H.1 Kamez/Tiran

Davacı RABİA ASİL tarafından aleyhinize açılan iştirak nafakasının artırımı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce bilinen tüm adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Ön inceleme duruşma günü: 16/11/2026 günü saat: 09:33'de duruşmanız olup, 6100 sayılı H.M.K'nun 139. Maddesi uyarınca Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur.

Ön inceleme duruşma günü davetiyesi yerine geçerli olmak üzere tarafınızailanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02551549

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