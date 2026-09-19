Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/11613 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11613 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, KÖYALTI ÇEKMECE YOLU Mevkii, 180 Ada, 7 Parsel,

Adresi : Pınar Mahallesi, 1260. Sokak No: 1E Esila Kent A4 Blok K: 1 D: 7 Esenyurt /İstanbul Yüzölçümü : 17.933,01 m2

Arsa Payı : 230/60000

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TÜRKIYE ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI Lehine IRTIFAK HAKKI mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:07

15/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02551547

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