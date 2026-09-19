ARDAHAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/314 Esas

KARAR NO : 2020/67

Davacı MEMET BOZKURT aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

(Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere)

1- Davanın 11/01/2019 tarihi itibariyle AÇILMAMIŞ SAYILMASINA ve kaydın bu şekilde kapatılmasına,

2- Karar tarihi itibari ile alınması gereken 54,40 TL karar ve ilam harcından, dava açılırken alının 51,40 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 3,00TL'nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK yasal süre içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/09/2026

Yazı İşleri Müdürü-49982 Hâkim-251899

Basın No: ILN02551541

#ilan.gov.tr