YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sıra No İl/İlçe/Mahalle Ada/Parsel Ana Taşınmaz Niteliği Yüzölçümü m² Bağımsız Bölüm Niteliği/Kat/BB No/Tipi Bağımsız Bölüm Arsa Payı - Brüt Alan İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati Açıklama

1 Manisa/Yunusemre/

Yenimahalle 1079 1 615 İş Yeri

Zemin Kat

2 Nolu Bağımsız 250/275 - 250 Plansız Alan 20.500.000,00 TL 615.000,00 ₺ 30.09.2026 14:00 Kahvehane

2 İş Yeri

Zemin Kat

1 Nolu Bağımsız 25/275 - 25 2.000.000,00 TL 60.000,00 ₺ 14:05 İş Yeri

3 Manisa/Yunusemre/

Horozköy 2997/18 Arsa 1592.90 Mesken

Zemin Kat

7 Nolu Bağımsız

2+1 20850/959154 - 88 Yençok 10 Kat 5.000.000,00 TL 150.000,00 ₺ 14:10 Yapım Aşamasındadır. 25.12.2025 tarih 517 sayılı yapı ruhsatı bulunmakta olup, yapı ruhsatından sonra inşaat bitim süresi 22 ay olarak sözleşmesi bulunmaktadır.

4 Mesken

4. Kat

35 Nolu Bağımsız

2+1 20850/959154 - 88 5.400.000,00 TL 162.000,00 ₺ 14:15

5 Mesken

5. Kat

43 Nolu Bağımsız

2+1 20850/959154 - 88 5.400.000,00 TL 162.000,00 ₺ 14:20

6 Mesken

6. Kat

55 Nolu Bağımsız

2+1 20850/959154 - 88 5.400.000,00 TL 162.000,00 ₺ 14:25

7 Mesken

7. Kat

59 Nolu Bağımsız

2+1 20850/959154 - 88 5.000.000,00 TL 150.000,00 ₺ 14:30

8 Mesken

7. Kat

63 Nolu Bağımsız

2+1 20850/959154 - 88 5.000.000,00 TL 150.000,00 ₺ 14:35

1- Yukarıda belirtilen mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait olan 1. sıradaki taşınmaz satış ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 36'ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü, 2. ile 8. sıra arasındaki taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhaleler Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre/ Manisa adresinde Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. Taşınmazın satış ihale bedeli peşin ödenecektir.

3- İhale Şartnamesi Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre / Manisa adresli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 1.000,00 TL. bedel karşılığında temin edilecektir. Satışı yapılacak taşınmazlar Tapu Kütüğündeki durumuna göre satılacak olup, Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat v.b.) alıcının sorumluluğundadır. İstekli Taşınmaz üzerinde şerh, beyan muhdesat vb. olup olmadığını ve ihaleye ait Şartname, İmar Durumunu ve Mimari Projelerini ve 1. ve 2. saıradaki yapılara ait Yapı Kayıt Belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden ücretsiz görülebilir.

4- İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgah Belgesi (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden verilecektir.), %3 Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Yunusemre Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacaktır.), İhaleye Tüzel kişilik adına katılınacaksa ayrıca ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Oda Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, İmza Sirküleri, Vekaletname veya Yetki Belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Dernek adına ihaleye katılacak olanlar; Dernek kararı, yetki belgesi ve imza sirküleri, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge ile ihaleye katılacaklardan Kurumumuza borcu olmadığına dair belge alınacaktır.