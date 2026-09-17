BATMAN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BATMAN 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Eşref UYAN (T.C.:30800467154) hakkında mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasında 01/06/2026 tarihli nitelikli hesaplama bilirkişi raporu tebliğ edilmediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bilirkişi raporunun ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince 14 gün içinde etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı İHTARİLE İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02548434

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