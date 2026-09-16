MALKARA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALKARA İCRA DAİRESİ



2026/2 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, AHMETPAŞA Mahalle/Köy, Hamalçeşme Mevkii, 112 Ada, 171 Parsel, Satışa konu taşınmaz 14.589,70 m2 yüzölçüme sahip tarla niteliklidir. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tam hissesi satışa çıkartılacaktır. Taşınmaz yağışa bağlı kuru tarım arazisidir. Killi-tınlı toprak yapısına sahip toprak derinliği ve su geçirgenliği normaldir. Genelde buğday ve ayçiçeği ekimi yapılır. Taşınmaz keşif tarihinde halihazırda tarımsal amaçlarla kullanılmaya uygun durumdadır. İİK'nin 114. Ve 126. Mad. Gereğince taşınmazların önemli özellikleri derç edilmiş olup ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. Bir borç nedeniyle satışa çıkartılmıştır.

Yüzölçümü : 14.589,70 m2

İmar Durumu: Tarım arazisidir.

Kıymeti : 2.626.146,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, AHMETPAŞA Mahalle/Köy, Yançeşme Mevkii, 112 Ada, 170 Parsel, Taşınmaz 13.327,90 m2 yüzölçüme sahip tarla niteliklidir. Taşınmazın tamamı borçlu adına olup tam hissesi satışa çıkartılacaktır.Malkara İcra Hukuk Mahkemesine sunulan 14/04/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre taşınmaz %3-5 eğimli olup, killi toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli kuru tarım arazisi olduğu, keşif günü yapılan incelemede sürülü olduğu ve tarımsal amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Ahmetpaşa Mahallesi yerleşim yerine uzaklığı 1100-1200 metre mesafededir.Taşınmaz buğday,karpuz ve ayçiçeği üretimine imkan tanımaktadır. İİK'nin 114. Ve 126. Mad. Gereğince taşınmazların önemli özellikleri derç edilmiş olup ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. Bir borç nedeniyle satışa çıkartılmıştır.

Yüzölçümü : 13.327,90 m2

İmar Durumu: Tarım arazisidir.

Kıymeti : 5.922.119,09 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:43

11/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02548447

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