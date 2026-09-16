İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/941 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/941 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri:İSTANBUL İl , BEYOĞLU İlçe , YENİŞEHİR Mahalle/Mevki , 1369 Ada No , 16 Parsel No , 120,50m2 Yüz Ölçümlü , Beş Katlı Dokuz Daireli Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kayıtlı, 50/390 Arsa Paylı ,1. KAT 6 NOLU Bağımsız Bölümün 1/4 hissesi niteliğindedir. Adresi: Yenişehir Mahallesi, Yaman Ali Sokak No 64 K 1 D 6Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti: 475.000,00 TL

KDV Oranı: %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 10:00

08/09/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02549121

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