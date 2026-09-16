İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

5.250.000,00

1

Taşıt

34ZH1115 Plakalı , 2022 Model , VOLVO Marka , XC90 2.0 B5 AWD 7 KOLTUK İNSCRİPTİONGEARTRONİC - L Tipli , YV1LFK2VCN1836061 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1969cm3 , Rengi Mavi , - İncelemesi yapılan araç üzerinde, mahallinde gerçekleştirilen fiziki kontrol, görsel inceleme ve fonksiyonel değerlendirme kapsamında aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir:- Aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak hasarın olmadığı, - Aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, bununla birlikte torpido yüzeyinde sorun olmadığı, koltuk ve iç döşeme elemanlarında kullanım sürecine bağlı kirlenme izlerinin olduğu.- Aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, ancak metal esaslı mekanik aksamlar üzerinde, çevresel faktörler (nem, sıcaklık değişimi vb.) ve kullanım süresine bağlı olarak gelişmiş yüzeysel korozyon oluşumlarının olduğu,- Aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu,

Aracın Tramer Hasar Kayıt Bilgisi : Aracın yapılan tramer sorgusu sonucunda hasar kaydının olmadığı Araç anahtar ve ruhsatı yoktur

Satışa Çıkarılan Mal - İnallar Yediemin Otoparkı - Esenler Mahallesi Filizler Sokak No.: 35 Ümraniye İstanbul adresindedir