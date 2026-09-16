İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 07/05/2026 tarih, 2024/440 esas 2026/281 karar sayılı kararla neticeten;



1-Sanığın üzerine atılı ve eylemine uyan TCK'nun 152/1-a maddesinde düzenlenen Kamu Malına Zarar Verme suçu uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu, sanığın amaç ve saiki ve diğer özellikler dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPİS CEZASIYLACEZALANDIRILMASINA,



2- Sanığın sabıkasız geçmişi ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilmekle, hükmedilen cezasından TCK'nun 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,



3- Sanık hakkında başkaca yasal ve takdiri artırım veya indirim maddesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,



4-Sanığın kasıtlı bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezası ile mahkum olmadığı anlaşıldığından ve dosyaya yansıyan iyi hali değerlendirildiğinde ileride suç işlemekten çekineceği kanaati oluştuğundan sanığa verilen hapis cezasının TCK'nin 51 maddesi gereğince ERTELENMESİNE, sanık hakkında TCK'nin 51 maddesi gereğince 1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, denetim süresi içerisinde sanığa uzman kişi görevlendirilmesine ve yükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına, sanığa 51/7-8 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine, denetim süresi iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayılması hususunda ihtarat yapılmasına, (sözlü ihtarat yapılamadı),



5-Katılan Fatih Belediyesi kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenen 45.000,00-TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine,



6-Sanığın yargılaması sırasında sarfına neden olduğu ve aşağıda dökümü yapılan ( 112)TL yargılama giderinin sanıktan tahsiliyle hazineye irat kaydına,



Kararın Mansuvar ve Basme oğlu 1996 Tunus doğumlu Sanık Muhammed ARABİ'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;



7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 07/05/2026 tarih, 2024/440esas 2026/281 kararının, Türkiye Geneli50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın SANIK MUHAMMED ARABİ'E TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,



Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğuhususunda,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,



İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,



Keyfiyet ilan olunur. 04/10/2026

Basın No: ILN02548213

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