HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/190 Esas
DAVALILAR :
1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI .
3- ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi N39-C-04-B pafta nolutapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/190 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
Basın No: ILN02548460
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