BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

ESAS NO : 2025/784

Davacı SAKİNE YURTTUTAN ile Davalı ÜNAL YURTTUTAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

ÇORUM ili, ALACA ilçesi, ÇÖPLÜ mah/köy, 34 Cilt, 21 Aile sıra no'da nüfusa kayıtlı bulunan SÜLEYMAN ve MİYASE oğlu , 03/09/1965 dogumlu, 17797785898 TC. kimlik numaralı DAVALI ÜNAL YURTTUTAN'ın herhangi bir adresi tesbit edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş, tahkikat duruşma günününde ön inceleme tutanağı ile birlikte kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK.147/2 maddesi gereğince tarafların tahkikat duruşma günü olarak belirlenen 21/10/2026 günü saat 10.15'de geçerli bir özrü olmadan duruşmada hazır bulunmadıkları veya kendilerini birvekilile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği, ayrıca tarafların sulh için hazırlık yapmaları, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, gelmeyen tarafın yokluğunda iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilebileceği, tahkikatın tamamlanması halinde sözlü yargılama ve hüküm aşamasına geçileceği, sözlü yargılama ve hüküm için yeni gün tayin edilmeyeceği ve tarafına yeniden tebligat yapılmayacağı hususları davalıya ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.11/09/2026

Basın No: ILN02548058

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