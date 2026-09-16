ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI



Madde 1- Trabzon ili, Arsin İlçesi, Fatih mahallesi adresinde 1080 Ada, 6 Parselde bulunan 2026,84 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz (İmar sahası içerisindedir.) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek satılacaktır. Bahse konu taşınmazın ihalesi 29/09/2026 tarihinde Salı günü saat 10:00 da Arsin Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini almaları zorunlu olup, ihale şartnamesi bedeli 2.510,00 TL dir.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.



Yukarıda belirtilen belgeler dosya içerisine koyularak 29.09.2026 tarihinde saat 09:30'a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. İlan Olunur

Mahalle Ada Parsel M2 Muhammen Bedel İhale Gün ve Saat %3 Geçici Teminat Fatih 1080/6 2026,84 14.187.880,00 TL 29/09/2026 Salı günü saat 10:00 425.636,40 TL

Basın No: ILN02547783

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