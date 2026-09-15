SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/115 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa İli, Siverek ilçesi,

MEVKİİ : Beydeş mahallesi

ADA NO : 0 ada

PARSEL NO : 227 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Abdullah Kuyanay, Bilal Kuyanay, Cemil Kuyanay, Emine Kuyanay, Fethi Kuyanay, Mehmet Ali Kuyanay, Sefer Guyanay, Şerif Kuyanay, Şükran Mavi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/115 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.06.2026

Basın No: ILN02544928

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