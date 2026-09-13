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T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/539

Davacı , NAZLI ERBAŞ ALIYEV ile Davalı , ELXHAN ALİYEV arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı ELXHAN ALİYEV dosyada bulunan "Gazi Osman Paşa Mahallesi 2. Sk No:48 İç Kapı No:3 Merkez/ Yalova" adresine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve araştırma sonucu adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİGAT YAPILMASINA karar verilmiştir.

03/12/2026 günü saat:13:30'da Tahkikatın bitiminde sözlü yargılamaya geçileceği mazeretsiz katılmaması halinde yokluğunda karar verileceği bu hususta yeniden tebligat çıkartılmayacağı HMK 150. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.10/09/2026

Basın No: ILN02546939

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