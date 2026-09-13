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T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/7 Esas

DAVALI : DOĞAN BATMANOĞLU Harbiye Mah. 4451 Sok. Dış Kapı No: 30/1Defne/ HATAY



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2026/7 Esas sayılı dosyasında ön inceleme duruşma günü tensip tutanağın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh hazırlığı yapmanız, tebliğden itibaren iki haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar ve tebliğ olunur."

Duruşma Günü: 17/12/2026 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02546983

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