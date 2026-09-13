T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/595 Esas

KARAR NO : 2026/306

Sanık Nagibullah GHAKSAR hakkında üzerine atılı Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundanyapılan yargılama sonunda, mahkememizin 2025/595 Esas,2026/306 Karar sayılı 04/06/2026 tarihli ilamı ile;

Sanığın Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan, Türk Ceza Kanunun 206/1, 62, 52/1-2, 52/4 maddeleri gereğince 3.750 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın CMK 231/5 maddesi gereği Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK 231/8 maddesi gereğince sanığın herhangi bir yükümlülük altına alınmadan 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Ancak, Gazni ve Hüsna oğlu, 01/01/2004 doğumlu (99985407416 Yabancı Kimlik Nolu) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

İş bu ilamın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde karar veren mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak zapta geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10.09.2026

Basın No: ILN02547186

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