Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Güzelce Mah. 1710 Parsel, Zemin kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz 2+1 özelliğinde daire olup, brüt 58 m2, net 49 m2 olup, ısınma doğalgaz sistem ile sağlanmaktadır.

Adresi : Bahçelievler Mah. Mine 2 Sok No:4 D:2 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 58 m2

Arsa Payı : 10/64

İmar Durumu : 22.02.2020 onay tarihli 1/1000 ölçekli güzelce uygulama imar planında kısmen ayrık nizam, 3 kat, emsal:0,75 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:01

10/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02547054

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