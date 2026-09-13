T.C.

ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



İLAN METNİ

Esas No : 2023/823

Karar No : 2024/335



SANIK : ÖZGÜR DEMEK, Hüdaverdi oğlu, 06/06/2003 KÜTAHYA doğumlu, 100. Yıl Mah. Mahir Ablum Cad. No:12 İç Kapı No:17Kütahya Merkez/ KÜTAHYA adresinde oturur.

"7589 sayılı Kanun'un geçici 1/7. maddesine göre;

Hükümlüye katılanın mahkememizin kesinleşen 02/07/2024 Tarih ve 2023/823 Esas, 2024/335 Karar sayılı ilamıyla verilen 3 yıl 4 ay hapis ve 2.580,00 TL Adli para cezası yönünden;

Mahkememizin müzekkeresinin kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde katılan Kürşat Döner'in 1550 TL zararını Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Mahkemeler Veznesinin TR45 0001 5001 5800 7292 5982 30 iban nolu hesabına (Mahkememiz dosya esas numarası ve müşteki adı belirtilmek suretiyle) yatırıp dekontu mahkememize sunması halinde cezasından TCK'nun 168/2 maddesi gereğince kesinleşen cezası üzerinden 1/2 oranında indirim yapılacağı,

Ayrıca TCK'nun 7/2 maddesi dikkate alınarak 7589 sayılı kanunla değişik TCK'nun 158/4 maddesi gereğince kesinleşen cezadan ayrıca 1/2 oranında indirim yapılacağı,

Kesinleşen cezalardan indirimler yapıldıktan sonra kalan ceza miktarı yönünden şartların oluşması halinde hakkında CMK'nun 231.maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği,

Zarar giderilmediği takdirde TCK'nun 7/2 maddesi gereğince sadece 7289 sayılı kanunla değişik 158/4 maddesi gereğince cezasından 1/2 oranında indirim yapılacağı ihtar olunur."

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa yukarıda belirtilen ihtar metninin"Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02547793

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