T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2025/608 ESAS

2026/148 KARAR



İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Alı ve Leyla oğlu, 07/04/1977 GAZZE doğumlu. JAWAD ALI AL-HISSI ve Muhammet ve Hatıce oğlu, 01/01/1975 FİLİSTİN doğumlu, MUHAMMED REFAHI haklarında hapis cezası karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde İstinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasayolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.08/09/2026

Basın No: ILN02546388

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