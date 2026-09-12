SERİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

2026/549 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/549 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BOĞAZKENT Mahalle/Köy, 53 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına 1/2 hisselidir, 47 nolu sokak cepheli Yunus Sitesinde yer alan İ blok 2 bağımsız bölüm numaralı Dubleks Mesken nitelikli taşınmazdır. Çevrede yapılaşma sürecinin devam ettiği yerleşim alanlarındandır. Mahallinde Boğazkent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmaz, turizm bölgesinde yer alması, denize ve konaklama tesislerine yakın mesafede olması, ulaşımın kolay olması tercih nedenlerindendir. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Ana arter niteliğindeki Mehmet Akif Caddesine 300 metre, Serik İlçe Merkezi' ne 9,50 km, Antalya Havalimanı' na 30,00 km, Serik Şehirler Arası Otobüs Terminali' ne 9,90 km kuş uçumu mesafededir. Site; 10.242,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, benzer mimari özelliklerde müstakil girişli dubleks meskenlerden oluşmaktadır. Site çevre bahçe peyzaj düzenlemesi yapılmış olup açık yüzme havuzu bulunmaktadır.İ blok parselin güneydoğu köşesinde 1.sırada konumludur.İblok Ana yapı,betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizamda, inşa edilmekte olup projesine göre zemin + 1 normal kattan müştekildir.Binada projesine göre, müstakil girişli 3 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi normal sıva üzeri boyalı + taş kaplama malzemelidir. Bina orta bakımlı olup malzeme işçilik kalitesi orta düzeydedir.Projesinde Zemin Kat + 1. kata yer alan güney doğu ve kuzey cepheli Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın kullanım alanı projesine göre zemin kat ~52 m2, 1. katı ~47 m2 olmak üzere toplam brüt 99 m2 net 86 m2 alana sahiptir. Ayrıca projesine göre kullanım alanına dahil edilmeyen zemin katında 10 m2 açık teras ve 14 m2 hayat (açık alan) bulunmaktadır.

Adresi : Boğazkent Mahallesi 47 Sokak Yunus Sitesi İ BlokNo:Kb (2)Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 99 m2

Arsa Payı : 120/4230

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Boğazkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak geçmekte olup, Yapılaşma şartı; Ayrık Nizam, 2 kat ve E:0.15/0.30'dır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:59

01/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02544807

#ilan.gov.tr