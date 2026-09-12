İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2025/555 ESAS

2026/266 KARAR



Karşılıksız Yararlanma suçundan Abdulwahed ve Amına oğlu, 01/01/1984 ALEPPO/SURİYE doğumlu sanık ALİ ASSANİ hakkında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde İstinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasayolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.08/09/2026

Basın No: ILN02546392

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