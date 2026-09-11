TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileTEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 460 ada 56 parsel sayılı taşınmazın malikleri Mehmet oğlu Muharrem , Dönüş ,Mehmet ,Kıymet, Kerim , Kerim oğlu Demir ,Dudu, Ali ve Arife isimli şahısların yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden herhangi bir haber alınamadığı, şahısları tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 460 ada 56 parsel sayılı taşınmazın malikleri Mehmet oğlu Muharrem , Dönüş ,Mehmet ,Kıymet, Kerim , Kerim oğlu Demir ,Dudu, Ali ve Arife'nin Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02545471

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