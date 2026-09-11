MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/521 Esas 08.09.2026 2. GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN BULUT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.09.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 261*****600
ADI SOYADI : HASAN BULUT
BABA ADI : TAHİR
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 04/05/1956
DOĞUM YERİ : MALATYA
Basın No: ILN02545738
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