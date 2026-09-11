KOCAELİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.KOCAELİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/372 Esas 25.02.2026 Konu : Gaiplik

İ L A N

Kocaeli İli, İzmitİlçesi, Mehmet Ali Paşamahallesi 2789 ada 23 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Emin kızı Hayriye ile Emin kızı Bedriye hisseni yönetmek üzere Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/1650 Esas ve 2012/340 Karar sayılı ilamı ile Kocaeli Defterdarının kayyım atandığı, 4721 sayılı TMK.588. Maddesi uyarınca adı geçenlerin gaipliğine ve mal varlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ilgilerinin; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gaipliğine karar verilmesi talep edilen Emin kızı Hayriye ile Emin kızı Bedriye hakkında bilgisi bulunanların (yaşadığı ve adres bilgisi) mahkememize bilgi vermesi,

Verilen süre içerisinde gaipliğine karar verilmesi istenen kişiler hakkında bilgi verilmemesi ve mahkememizce ilgili kişiler hakkında bilgi edinilememesi halinde Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşamahallesi 2789 ada 23 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Emin kızı Hayriye ile Emin kızı Bedriye gaipliğine, işbu hisselerin Maliye Hazinesi adına tesciline / bu hisselerin kamulaştırılmış olması halinde kamulaştırma bedelinin Hazineye ödenmesine karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02545465

#ilan.gov.tr