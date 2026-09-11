ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇİFTLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/252 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dahili davalılar Yasemin Ayşe SUNGUR ve Serkan Selim SUNGUR'a usulüne uygun çıkarılan tebligatların mahkememizi iade dönmüş olup tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından açılan kamulaştırma davasında Niğde İli, Çiftlik İlçesi, Murtaza Mahallesi, 343 ada 171 parselde tapuya kayıtlı bulunan ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 899,10 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkı ve 20,49 m²'lik kısmının direk yeri mülkiyeti bedelinin tespit edilerek TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına takyidatsız olarak tapuya tescili talebi ile açılan davada İŞBU İLANIN, İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İKİ HAFTALIK CEVAP SÜRENİZ OLDUĞUNUN (Madde HMK 122) ve İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞINIZ hususu,

Durusma Günü: 22/10/2026 günü saat 10:23'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02545736

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