T.C. ÇAYIRLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , Beyhan Argun tarafından Erzincan İli, Çayırlı İlçesi, Kırmalar Mevkii, Sırataş Mahallesi (köyü) 106 parsel ve 107 parsel sayılı açılan Ortaklığın Giderilmesi (miras nedeniyle)) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce Davalı GÜLBAHAR AKBABA(309******28)'e sistemde yapılan sorgulama sonucu mernis adresinin boş olması ve tebligata yarar başkaca bir adresinin bulunamaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Çayırlı Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/72 esas sayılı dosyasının Durusma Günü: 26/11/2026 günü saat: 10:30'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02545669

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